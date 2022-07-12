موسكو تتهم أوكرانيا بقتل 7 في بلدة خاضعة لروسيا

2022/07/12 | 11:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء، مقتل 7 على الأقل قتلوا في هجوللقوات الأوكرانية يوم الإثنين في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا، في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن فلاديمير ليونتييف رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي عينتها روسيا في المدينة “تأكد بالفعل مقتل سبعة وإصابة حوالي 60”.

وأضاف “لا يزال هناك كثيرون تحت الأنقاض.



نقل الجرحى إلى المستشفى، لكن كثيرين محاصرين في شققهم ومنازلهم”.

وقال التقرير إن الهجوم أدى أيضا إلى انفجار مستودعات أسمدة في المنطقة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

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