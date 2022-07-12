أسعار النفط تنخفض بسبب قيود الصين لاحتواء إصابات كورونا

2022/07/12 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود.بحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي في عقود سبتمبر 1.81 دولار، أي 1.7 بالمئة، إلى 105.29 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط في عقود […]

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