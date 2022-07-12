مباشرة بعد زيارة بايدن للمنطقة.. إيران تعلن عن رحلة مرتقبة لبوتين إلى طهران للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا

2022/07/12 | 11:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشرة بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بزيارة إلى إيران، الأسبوع المقبل، في أول رحلة خارجية رسمية له إلى المنطقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

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