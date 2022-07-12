المالكي: الاطار قطع شوطاً مهماً واقترب من تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها

2022/07/12 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الاثنين، ان الاطار التنسيقي قطع “شوطا مهما” في حواراته السياسية.وقال المالكي في بيان: أن “الاطار التنسيقي حقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن … Readmore

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