2022/07/12 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن وزير الكهرباء، عادل كريم، الثلاثاء، تقديم مشروع الجباية الالكترونية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته وإقراره.وذكر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته /المركز الخبري الوطني/، أن “مشروع الجباية الالكترونية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن تقديم مشروع الجباية الالكترونية الى مجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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