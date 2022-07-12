2022/07/12 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر شيوخ ووجهاء مدينة الصدر بالعاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، من اصوات نشاز تعمل على تاجيج الفتنة والخلافات وتحاول استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.

ظهرت المقالة بالفيديو..



شيوخ ووجهاء مدينة الصدر يحذرون من الفتنة وتأجيج الخلافات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. شيوخ ووجهاء مدينة الصدر يحذرون من الفتنة وتأجيج الخلافات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. شيوخ ووجهاء مدينة الصدر يحذرون من الفتنة وتأجيج الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).