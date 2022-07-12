“بعيدًا عن الغرف المظلمة”..دولة القانون يحدد آلية اختيار رئيس الوزراء

2022/07/12 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الثلاثاء، الآلية التي سيتم من خلالها اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم داخل قوى الإطار التنسيقي، فيما أكد أن طرح الأسماء والشخصيات داخل الغرف المظلمة لن يساهم باختيار الرئيس.وقال الصيهود في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “أفضل طريقة لاختيار رئيس الوزراء تكون بحدوث انتخابات […]

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