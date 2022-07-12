الكهرباء تعلن تقديم مشروع الجباية الإلكترونية والخصخصة الى مجلس الوزراء

2022/07/12 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء عادل كريم، يوم الثلاثاء عن تقديم مشروع الجباية الإلكترونية والخصخصة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشته وإقراره.

وقال كريم في تصريح، إن "مشروع الجباية الإلكترونية تم تقديمه لمجلس الوزراء ومن المؤمل بعد عطلة عيد الأضحى تتم مناقشته وإقراره".

وأضاف أن "الوزارة ماضية بإنجاز المشروع على مستوى العراق، وستكون هناك آلية جيدة وقابلة للتطبيق، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بالاعتماد على تجارب الدول المجاورة والعالم"، مضيفًا: "أما بخصوص الخصخصة فهي ذات المشروع تحت مسمى (مشروع الخدمة والجباية) لكن الأمر متعلق بالموازنة والأموال المخصصة".

وكان وزير الكهرباء قد تحدث في وقت سابق عن وجود مليون وحدة سكنية متجاوزة على الكهرباء في العراق.

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