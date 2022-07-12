رُغم تراجع الأسعار العالمية .. خام البصرة الثقيل والمتوسط يُسجِلا قرابة الـ 100 دولار للبرميل الواحد

2022/07/12 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء ، ليسجلا قرابة 100 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.72 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.73% ليصل الى 99.66 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.72 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.75 % ليصل الى 96.31 دولارا.

وعكس التيار فإن أسعار خامي البصرة ارتفعت رغم تراجع اسعار النفط عالميا خلال اليومين نتيجة التخوف من الركود العالمي وانتشار كورونا من جديد في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

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