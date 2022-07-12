ارتفاع اسعار خامات البصرة رغم تراجع الاسعار عالميًا

2022/07/12 | 11:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الثلاثاء ، ليسجلا قرابة 100 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.72 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.73% ليصل الى 99.66 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.72 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.75 % ليصل الى 96.31 دولارا.

وعكس التيار فإن أسعار خامي البصرة ارتفعت رغم تراجع اسعار النفط عالميا خلال اليومين نتيجة التخوف من الركود العالمي وانتشار كورونا من جديد في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

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