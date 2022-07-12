2022/07/12 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UACemP3eVO0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).