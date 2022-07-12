شاهد بالفيديو.. الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي‎‎



شاهد بالفيديو.. الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي‎‎
2022/07/12 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: UACemP3eVO0

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