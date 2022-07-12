الخارجية الامريكية: روسيا والصين تتحديان النظام العالمي بدون قواعد

2022/07/12 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا “تتحدى النظام العالمي” من خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والصين كذلك عبر محاولتها إضفاء بعض الاختلافات على النظام القائم.وقال بلينكن في تصريح لقناة PBS التايلاندية إن “النظام العالمي يتعرض للتحدي، فروسيا … Readmore

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