بعد رحيل ستيرلنغ.. مان سيتي يتجه لتجديد عقد رياض محرز

2022/07/12 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع يتجه المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز نحو تجديد عقده مع فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى 2025، وفق ما أفادت الإثنين صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.وفي ظل بقاء عام واحد على العقد الذي يربطه بسيتي، الفريق الذي وصل اليه في صيف 2018 من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو، كان محرز من اللاعبين الذين يثيرون اهتمام العديد من الأندية، بينها يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي بحسب "ليكيب".لكن الجزائري البالغ 31 عاما الذي كان الموسم الماضي أفضل هداف لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على صعيد كافة المسابقات (24 هدفا بينها 7 في دوري أبطال أوروبا)، يبدو عازما على مواصلة مشواره مع الـ"سيتيزينس".المصدر – سكاي نيوز

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