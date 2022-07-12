بوتين يوقع مرسوما يتيح لجميع الأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية

2022/07/12 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يقضي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين.حيث يقضي المرسوم بإعطاء “جميع مواطني أوكرانيا الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات”.ويشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، … Readmore

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