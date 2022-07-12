هل تعاني من صداع مزمن؟ هذا العلاج الصيني القديم قد يساعد في تخفيف ألمك

2022/07/12 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول الباحثون إن هناك علاجًا طبيًا صينيًا قديمًا يمكن أن يساعد أولئك الذين يعانون من الصداع المزمن.ونشرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب مؤخرًا دراسة وجدت أن الوخز بالإبر قد يقلل من عدد حالات صداع التوتر، وقد يوفر الراحة للمرضى لمدة 8 أشهر على الأقل

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