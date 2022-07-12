علماء: نجم عابر قد يسبب انهيار النظام الشمسي إذا اقترب من مدار نبتون وغيّره

2022/07/12 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجد علماء أنه إذا تمكن نجم عابر عبر نظامنا الشمسي من تحريك مدار نبتون بنسبة 0.1% فقط، فسيؤدي إلى حدوث فوضى عارمة، باصطدام الكواكب الأخرى ببعضها البعض، أو طردها من النظام بالكامل.ويمكن أن يؤدي حدوث تحول طفيف في مدار الكوكب الخارجي في النهاية إلى اصطدام الكواكب الأخرى ببعضها البعض أو طردها من […]

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