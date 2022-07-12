الأسهم اليابانية تتراجع مع دخول البلاد موجة

2022/07/12 | 12:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن رئيس لجنة مكافحة فيروس (كورونا) الحكومية في اليابان "شيجيرو أومي"، أن بلاده دخلت موجة كورونا السابعة، مما أثار مخاوف من حدوث ركود وزيادة عمليات البيع.وأغلق المؤشر …

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