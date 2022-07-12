صندوق الإسكان يُحصي الوحدات السكنية المنجزة من القروض منذ العام 2005

2022/07/12 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليل

أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، الوحدات السكنية المنجزة من القروض منذ العام 2005.

وقال مدير قسم التخطيط وتكنولوجية المعلومات في الصندوق أحمد هاشم عبد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صندوق الإسكان يمنح القروض لجميع المواطنين العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة بموجب القانون، وكل مواطن إذا كان موظفا أو غير موظف مشمول بالقرض وبإمكانه التقديم بسهولة من خلال الرابط الالكتروني على موقع الصندوق".

وأضاف عبد أن "المبالغ توفرت عن طريق البنك المركزي وليس لدينا أي مشكلة في السيولة ،وتم حلها ،وصندوق الإسكان يقرض فقط الدور السكنية أما المجمعات السكنية فمن اختصاص المصرف العقاري".

وتابع أنه "عدد الوحدات التي أقرضها منذ 2005 تجاوز 160 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم كبير ولا أعتقد أنه توجد دائرة في العراق استطاعت أن تبني هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية".

وذكر عبد أنه "بالنسبة للفوائد، تم رفعها بعد المناشدات من قبل المواطنين ولكن تستقطع مرة واحد ومن الدفعة الأولى 5 بالمئة، وفترة القسط 20 سنة لذلك مبلغ القرض 75 مليوناً والقسط الشهري 331 الفاً".

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