رد أوكراني.. تدمير مخزن ذخيرة روسي بخيرسون

2022/07/12 | 12:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأوكرانية، الثلاثاء، أنها دمرت مستودع ذخيرة تابع للقوات الروسية الغازية في خيرسون، بينما قال مسؤولون محليون إن عدد القتلى الغارة الروسية على مبنى سكني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا قد ارتفع إلى أكثر من 30 قتيلا.

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