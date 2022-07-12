صورة حالمة لصلاة عيد الأضحى على علو 3 آلاف متر تُذهل مستخدمي الإنترنت

2022/07/12 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدهش العُماني، ماجد بن زهران العمري، مستخدمي الإنترنت عبر صورة حالمة وثّقها خلال صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر على علو 3 آلاف متر.

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