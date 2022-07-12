2022/07/12 | 12:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال ممثل مؤسسة لوتكة لشؤون اللاجئين في تركيا كوردة يشار، 07/12/2022، انه تم العثور...

ظهرت المقالة تركيا تعثر على جثة مواطن عراقي في إسطنبول أولاً على المسلة.

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