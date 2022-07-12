2022/07/12 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يعرف أغلب الناس أن هذه الخلطات تحتوي على نسبة عالية من الكورتيزون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلطات التسمين هل تضر بالصحة؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلطات التسمين هل تضر بالصحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).