البيت الأبيض: بايدن يريد تعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط

2022/07/12 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال البيت الأبيض، 07/12/2022، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته للشرق...

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