2022/07/12 | 12:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تترقب جماهير بايرن ميونخ وبرشلونة، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مصير المهاجم البولندي...

ظهرت المقالة ليفاندوفسكي يعود إلى ميونخ بعد أنباء انتقاله إلى برشلونة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفاندوفسكي يعود إلى ميونخ بعد أنباء انتقاله إلى برشلونة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفاندوفسكي يعود إلى ميونخ بعد أنباء انتقاله إلى برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).