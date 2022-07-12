ارتفاع خام البصرة المتوسط والثقيل

2022/07/12 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الثلاثاء، ليسجلا قرابة 100 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.72 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.73% ليصل الى 99.66 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.72 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.75 % ليصل الى 96.31 دولارا.

وارتفعت أسعار خامي البصرة رغم تراجع اسعار النفط عالميا خلال اليومين نتيجة التخوف من الركود العالمي وانتشار كورونا من جديد في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

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