2022/07/12 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، عن نسبة مقلقة في تعاطي المخدرات بمحافظة عراقية.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي لـ (بغداد اليوم)، إن "تعاطي المخدرات من الملفات الحساسة والمثيرة للقلق في ديالى خاصة في السنوات الاخيرة مع تصاعد وتيرة الادمان وبنسبة تصل الى 10%".

وأضاف مهدي، أن "المخدرات عامل زعزعة لاستقرار لأي مجتمع وهي بؤرة تثير حالة الكثير من الاشكاليات المجتمعية وتدفع الجريمة للارتفاع"، مؤكداً بأن "الاجهزة الامنية في ديالى حققت نتائج مهمة في محاربة شبكات ترويج المخدرات ونجحت في تفكيك الكثير منها واعتقال العشرات في الاشهر الماضية".

وتتفاقم ظاهرة انتشار المخدرات في العراق يوما بعد آخر حتى وصلت إلى تهديد صريح وصارخ ينذر بانهيار مجتمعي شبه كامل، وفقا لمتتبعين.

وتتزايد المخاوف مع تصريحات رسمية تؤكد أن نسب التعاطي ما بين شرائح الشباب بلغت مستويات كارثية.

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