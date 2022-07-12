معهد بروكنجز يكشف العلاقات السرية بين السعودية واسرائيل

2022/07/12 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لمعهد بروكنجز الامريكي ، الثلاثاء، ان السعودية اتبعت نهجا معقدا لدفع الدول العربية الى الاعتراف العلني بالكيان الاسرائيلي من خلال ما يسمى باتفاقيات ابراهام مما يعني ان العلاقة بين اسرائيل والسعودية تمتد الى تاريخ طويل من التعاون السري بين الجانبين .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” السعودية […]

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