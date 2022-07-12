أدنى مستوى منذ 2002 .. تراجع «اليورو» بأكثر من 11% منذ بداية 2022 ليصل عند مستويات 1.0014 دولار

2022/07/12 | 12:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى أن نقطة التعادل للعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والدولار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، موضحة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اليورو الآن عند مستويات 1.0014 دولار وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002.

وأضافت القناة الاقتصادية، أن تراجع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بأكثر من 11% منذ بداية 2022 وسط مخاوف من التضخم و الركود بجانب الحرب «الروسية الأوكرانية».

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