“محفوفا بتصعيد نووي”..موسكو: واشنطن وحلفاؤها يتأرجحون على نحو خطير

2022/07/12 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة شددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي.وفي تصريح المتحدثة الرسمية […]

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