إيران.. القبض على 3 صناع أفلام

2022/07/12 | 12:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت عدة صحف إيرانية، يوم الثلاثاء، أن قوات الأمن اعتقلت مخرجا عالميا شهيرا، ما يجعله ثالث مخرج إيراني يتم توقيفه في غضون أقل من أسبوع جراء تصعيد الحكومة حملتها على صناعة السينما في البلاد.

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