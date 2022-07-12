هيئة الحج تعلن نجاح خطتها وإشادة سعودية بالبعثة العراقية

2022/07/12 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، نجاح خطة الحج لهذا العام.وقال رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي في تصريح لقناة العراقية الأخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الحج لهذا العام حققت نجاحاً ،وأن الجانب السعودي أشاد بأداء عمل بعثة الحج العراقية".وأشار الى أن "الهيئة تجاوزت مشكلة مبيت حجاج العراق خارج الحد الشرعي لمنى وتوحدت القوافل في وسط منى بعد التنسيق مع الجانب السعودي"، لافتاً الى أنه "تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الحجاج العراقيين هذا العام بسبب نوبات قلبية لأمراض مزمنة".

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