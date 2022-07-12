دبي.. مصور يقتنص مشهدًا رائعًا يمزج بين سرب من الطيور وجمال العمارة

2022/07/12 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت ناطحات السحاب في دبي تخطف أنظاره دومًا، يُفاجئ المصور الفلسطيني، أحمد الناجي، متابعيه بمشاهد تبعث على الراحة النفسية، خلال فترة ما بعد الظهيرة، بيوم عادي.

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