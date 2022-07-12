6 أسباب تجبرك على حماية أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك

2022/07/12 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إن الحفاظ على أجهزتك خالية من البرامج الضارة ليس أمرًا ذكيًا فحسب ؛ إنه واجب.



ويُعد الحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك نظيفًا من الملفات الضارة أمرًا مهمًا لأسباب عديدة.

لنلقِ نظرة على كيفية تأثير أمان الكمبيوتر في عدد أكبر من الأشخاص في عالمنا المترابط:

1.



البرامج الضارة تصيب أجهزتك الأخرى

لنفترض أنك لا تدرك أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك مصاب بفيروس أو برامج ضارة أخرى، وأنك تقوم بإعداد محرك أقراص USB محمول بوسائط تريد مشاركتها مع صديق فبدون أن تعلم قد تنقل نسخة من هذه العدوى إلى الملفات الموجودة على محرك أقراص USB، ثم عندما يقوم صديقك بتحميله على جهاز الكمبيوتر الخاص به سيتعين عليه التعامل معه أيضًا.

ومحركات أقراص USB ليست الطريقة الوحيدة التي تنتشر بها البرامج الضارة عبر الأنظمة؛ إذ يمكن لبعض الإصابات الانتقال إلى أجهزة أخرى على شبكة Wi-Fi أو شبكة سلكية.

وقبل توصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشبكة Wi-Fi المنزلية لأحد الأصدقاء يجب التأكد من أن الكمبيوتر خالٍ من أي نشاط ضار.

وسواء كنت تشارك الملفات مع الآخرين عبر التخزين السحابي أو شبكة مشتركة فليس من الرائع نقل العدوى.

2.



يمكن لأجهزة الكمبيوتر المصابة الانضمام إلى برامج Botnets

في بعض الأحيان لا يكون الهدف من البرامج الضارة سرقة بياناتك ولكن استخدام موارد جهاز الكمبيوتر الخاص بك لغرض آخر.

ويمكن لأحد القراصنة استخدام الآلاف من “أجهزة الكمبيوتر الزومبي” لتنفيذ هجمات DDoS، وإنشاء نقرات مزيفة على موقع ويب وإرسال كميات هائلة من البريد العشوائي.

ويمكن أن يساعد إهمالك شخصًا آخر في جعل الإنترنت مكانًا أسوأ؛ لذا يجب الحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك محدثًا وآمنًا.

3.



قد تحرج نفسك وأصدقاءك

قد يكون لبعض الأعمال الخبيثة عواقب أسوأ إذا استولى مرسل البريد العشوائي على حساب بريدك الإلكتروني وبدأ في إرسال البريد غير المهم إلى كل شخص في دفتر العناوين الخاص بك.

وإذا كنت بصدد التقدم لوظيفة أو التفاوض مع عميل جديد فقد يضر بك ذلك؛ لذا عليك تأمين حسابك حتى يعرف الناس أن وجودك كجهة اتصال لا يمثل مخاطرة.

4.



تعريض بيانات أصدقائك للخطر

لقد ركزنا كثيرًا على عواقب السماح لجهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك بالتقاط البرامج الضارة.



لكنه ليس الجهاز الوحيد المعرض لإيذاء الآخرين عند الإصابة؛ إذ تخزن هواتفنا الذكية بيانات أكثر مما نعتقد ومن السهل مشاركة هذه البيانات مع الكيانات الخطأ.

أحد أسباب أهمية توخي الحذر بشأن أذونات الهاتف الذكي هو أن منح الأذونات لتطبيق ما يمكن أن يكشف بيانات عن أصدقائك.



وكانت هناك العديد من حالات التطبيقات التي تجمع بيانات كل شخص من دفتر جهات اتصال المستخدم ثم تقوم بتحميلها على خوادمهم الخاصة.

وليس هذا هو الشكل الوحيد من البيانات الذي يمكنه الكشف عن معلومات إضافية حول جهات الاتصال الخاصة بك.



كن حذرًا بشأن مشاركة الصور مع التطبيقات؛ ما قد يساعدها في التعرف على أصدقائك والمكان الذي تزوره كثيرًا (بفضل البيانات الوصفية لنظام تحديد المواقع العالمي في الصور).

5.



لا توجد أجهزة كمبيوتر ولا اتصالات

إن تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك من برنامج الفدية أو هجوم آخر معطل يعني أنه لا يمكنك استخدامه حتى يتم إصلاح المشكلة.

يصبح هذا الأمر ضارًا إذا كنت تعتمد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتواصل مع الأصدقاء والأحباء الآخرين.

حافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في حالة جيدة حتى يكون دائمًا جاهزًا لمشروع طارئ أو وظيفة اجتماعية.

6.



إصابة كمبيوتر العمل الخاص بك يؤثر في الأعمال

إذا استسلم جهاز الكمبيوتر في عملك لبرامج ضارة لأنك لم تتخذ الاحتياطات فقد تكلف شركتك وقتًا ومالًا بعدة طرق.

وفي أحسن الأحوال سيتعين على فريق تكنولوجيا المعلومات قضاء بعض الوقت في تنظيف نظامك القديم وتزويدك ببديل مؤقت.



وفي أسوأ الأحوال يمكنك نشر البرامج الضارة عبر الشبكة وإزالة البنية التحتية الحيوية التي تسبب خسائر فادحة.

وعندما تستخدم جهازًا توفره الشركة وتتصل بشبكة أعمال فهناك مخاطر أكبر بسبب عدد الأجهزة التي تتعامل معها.



ضع ذلك في الاعتبار عند تحديد أهداف الأمن السيبراني الخاصة بك.

حافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك آمنًا لحماية الآخرين

بينما تؤثر بعض مشكلات الأمان فيك فقط يمكن أن يتسبب البعض الآخر في حدوث مشكلات للآخرين أيضًا؛ لهذا السبب يجب أن تأخذ مسألة تأمين أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الخاصة بك على محمل الجد، إنها مسؤولية تقع على عاتقك كمستخدم للكمبيوتر.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتحسين في هذا المجال تحقق من كيفية تحسين وعيك بالأمان.

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