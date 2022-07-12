الأسهم الأوروبية تتراجع مع تنامي المخاوف من ركود اقتصادي

2022/07/12 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي؛ حيث شمل الهبوط أغلب القطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة، وحقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة، بعد أن أغلق على انخفاض 0.5 في المئة الاثنين.

وهبط قطاع التعدين 1.2 في المئة بعدما فرضت عدة مدن صينية قيوداً لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1 في المئة بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من ثمانية مليارات يورو لتأميم الشركة بشكل كامل.

(رويترز)

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