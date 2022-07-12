2022/07/12 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو تحالف الفتح علي حسن عبيد، اليوم الثلاثاء، عن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.وقال عبيد في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الاطار التنسيقي وضع شروطاً ومعايير وثوابت لاختيار الشخصية التي تنطبق عليها صفات مسك زمام الفترة القادمة وتولي رئاسة الحكومة”.وأضاف عبيد أن “هذه المعايير قد اعطت نتاجها واليوم نرى […]

ظهرت المقالة عضو بتحالف الفتح يكشف عن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بتحالف الفتح يكشف عن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بتحالف الفتح يكشف عن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).