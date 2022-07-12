سائحون عراقيون أنفقوا أكثر من 100 مليون دولار خلال 10 أيام

2022/07/12 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة قالت مؤسسة “عراق المستقبل” المعنية بالشؤون الاقتصادية، يوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 الف سائح عراقي غادروا البلاد، وأنفقوا أكثر من 100 مليون دولار أمريكي خلال عشرة أيام.وأشار رئيس المؤسسة […]

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