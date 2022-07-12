قرار وزاري يحظر التعامل مع العنكوشي (وثيقة)

2022/07/12 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبلغت وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكرة، بعدم التعامل مع حسين العنكوشي لانتهاء عمله في نادي الديوانية وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة حيدر جابر شهيد.يذكر ان العنكوشي سبق وأن تقدم بشكوى ضد عدنان درجال لدى محكمة النزاعات الرياضية الدولية “كاس” بسبب مخالفات بعمله كوزير للشباب والرياضة.

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