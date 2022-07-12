2022/07/12 | 13:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتحدث سياسيون عراقيون ومحللون اغلبهم خارج البلاد وناقم على النظام السياسي فيها، عن مخططات...

ظهرت المقالة دعبول يقود حملة الوهم وعراقيون مخذولون يصدّقون الخرافة السياسية أولاً على المسلة.

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