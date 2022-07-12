ماذا لو التقط بايدن صورة مع ولي العهد السعودي؟

2022/07/12 | 13:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تمثل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية هذا الأسبوع تحديا دبلوماسيا يأتي بسؤال لوجيستي...

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