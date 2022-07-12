2022/07/12 | 13:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن قرار شركة (غازبروم) الروسية بعدم توزيع أرباح الأسهم مؤقتا، لا يعني أن هذه الممارسة ستستمر.وقال سيلوانوف - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء-" إن الرفض المؤقت …

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