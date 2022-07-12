وزير: إلغاء القيود الغربية على روسيا سيؤدي لانخفاض أسعار الطاقة والغذاء عالميا

2022/07/12 | 13:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكد أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، أن إلغاء القيود التي فرضها الغرب على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والغذاء.ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن سيلوانوف خلال رده على …

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