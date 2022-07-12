بالفيديو.. حريق ’هائل’ قرب محطة وقود في كركوك

2022/07/12 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، قرب محطة وقود في محافظة كركوك، فيما أعلنت فرق الدفاع المدني استنفار طواقمها تحسبا لأي طارئ.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اندلاع حريق كبير قرب محطة وقود الاندلس الحكومية في كركوك وهرع عجلات الاطفاء التابعة لشركة التوزيع توجهت الى محطة وقود الاندلس الحكومية استعداداً لأي طارئ بعد احتراق مخلفات بنهر الخاصة.

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