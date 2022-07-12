بعض أسباب فشل التجربة القاسمية - عبدالله عطية شناوة

2022/07/12 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة تكاد كل المصادر التي تناولت ثورة الرابع عشر من تموز ـ يوليو 1958 في العراق، تكاد تجمع على ان كبار قادة حركة الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالنظام الملكي، كانوا متبايني الإتجاهات، ولم يكونوا منتمين الى أحزاب أو حركات سياسية، وإن كان بعضهم، وفي مسعاه لتأمين دعم شعبي لما يخطط له، قد أقام صلات بنوع ما مع بعض الأحزاب العلني منها والسري، وربما فكر بعضهم في الإستفادة من تلك الصلة في صراع، ربما يكون قد تحسب ......





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