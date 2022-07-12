صندوق الإسكان: اقرضنا 160 الف وحدة سكنية منذ 2005

2022/07/12 | 13:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحصى صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، الوحدات السكنية المنجزة من القروض منذ العام 2005.وقال مدير قسم التخطيط وتكنولوجية المعلومات في الصندوق أحمد هاشم عبد في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/، إن إن “صندوق الإسكان يمنح القروض لجميع المواطنين العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة […]

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