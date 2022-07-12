2022/07/12 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..اختارت منظمة الصحة العالمية، مجلة جامعة البيان للعلوم الطبية والصحية في قاعدة بياناتها ومصادرها العلمية لتكون احد مصادر المدخلات للفهرس الطبي لاقليم شرق المتوسط.وقالت الجامعة في بيان ورد لـ /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختيار “مجلة جامعة البيان” كأحد المدخلات للفهرس الطبي لاقليم شرق المتوسط المركز الخبري الوطني.

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