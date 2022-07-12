مصدر في الاطار التنسيقي يكشف اسماء المرشحين الثلاث لمنصب رئاسة الوزراء بعد انسحاب المالكي والعامري

2022/07/12 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، والساعي لتشكيل الحكومة القادمة عن اقتصار التنافس على ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن زعيم دولة القانون نوري المالكي سينسحب عن الترشيح للمنصب الى جانب قرب … Readmore

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