مسافرون يمنعون شقيق رئيس سريلانكا من مغادرة البلاد

2022/07/12 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منع مسافرون في سريلانكا وزير المالية السابق باسيل راجاباكسا، شقيق الرئيس ماهيندا راجاباكسا، من مغادرة البلاد بعد أن وصل إلى المطار، في خضم الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة.

ووصل الشقيق الأصغر للرئيس إلى مطار كولومبو الدولي صباح اليوم الثلاثاء، لكن الركاب منعوه من الصعود إلى الطائرة.

وانضم مسؤولو الهجرة للاحتجاج، بالتوقف عن أداء مهامهم في صالة كبار الشخصيات.

وقال رئيس رابطة مسؤولي الهجرة، كيه إيه إيه إس كانوجالا: “قررنا أيضاً الانسحاب من العمل في صالة كبار الشخصيات، حيث سيحاول المزيد من الساسة وأسرهم مغادرة البلاد”.

وجاءت التحركات في الوقت الذي واصل فيه مئات المحتجين احتلال المقر الرسمي للرئيس ومكتبه، والمقر الرسمي لرئيس الوزراء، منذ يوم السبت الماضي، مطالبين باستقالة الرئيس، ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه، سريعاً.

وقال الرئيس راجاباكسا إنه سيستقيل غداً الأربعاء، لكن ويكريمسينجه أعرب فقط عن استعداده للاستقالة، دون تحديد موعد.

وقرر البرلمان من جهته التصويت لانتخاب رئيس جديد في 20 يوليو(تموز) الجاري.

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