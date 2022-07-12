غاريث بيل: الدوري الأمريكي ليس مسابقة للاعتزال

2022/07/12 | 13:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النجم الويلزي غاريث بيل إن الدوري الأمريكي لكرة القدم “ليس دوري اعتزال”، مؤكداً أنه يأمل في أن يساعد انتقاله إلى فريق لوس أنجليس إف.سي على استمراره مع منتخب ويلز حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) على الأقل.

ورغم أن عقد غاريث بيل مع لوس أنجليس إف.سي يستمر لعام واحد فقط، فإنه يمكن تمديده حتى عام 2024 الذي يأمل منتخب ويلز المشاركة خلاله في نهائيات يورو 2024.

ورحل غاريث بيل عن ريال مدريد الإسباني في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعد أن واجه صعوبات خلال أعوامه الأخيرة في سانتياغو برنابيو، علماً بأنه كان قد انتقل إلى “الملكي” في صفقة قياسية عالمية.

وكثيراً ما أثيرت الشكوك لدى المشجعين بشأن موقفه وولاءه لريال مدريد، وقد أبدت الجماهير إحباطها بشكل متكرر من غاريث بيل في الأعوام الأخيرة.

لكن غاريث بيل احتفظ بشعبيته بين جماهير ويلز وقد لعب دوراً بارزاً هذا العام في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.

ولا شك في أن الرغبة في الحفاظ على لياقته قبل كأس العالم 2022 في قطر، لعبت دوراً مهماً في اتخاذ قراره باللعب في الدوري الأمريكي، لكن غاريث بيل يواصل التأكيد على أنه يتوقع مسيرة طويلة في الولايات تلمتحدة.

ورغم أن الكثيرين اعتبروا الدوري الأمريكي لكرة القدم بمثابة محطة للاعبي أوروبا البارزين قبل الاعتزال، يؤكد غاريث بيل أن الأمر لم يعد كذلك.

وقال غاريث بيل في تصريحاته للصحافيين خلال مراسم تقديمه: “مثلما قلت، هذه مسابقة دوري تتطور حقاً، لقد قطعت المسابقة شوطاً كبيراً خلال آخر عشرة أعوام”.

وأضاف: “يسعى الجميع لتطوير الدوري، واللاعبون الذين يأتون يرون هذا أيضاً.



لا أعتقد أن أحداً يراه الآن دوري اعتزال، إنه دوري يتطلب حقاً قدرات بدنية، فتغيرات الطقس صعبة، والسفر صعب”.

وتابع: “لكن الأمر مثير، ولعب كرة القدم أمام جماهير كهذه هو ما تلعب كرة القدم من أجله”.

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