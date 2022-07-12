الهيئة الإدارية لنادي كربلاء تؤكد حلّ الأزمة المالية

2022/07/12 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - متابعة - عباس الرحيمي.أعلن نادي كربلاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن حلّ الأزمة المالية ،فيما أكد جهوزية الفريق للمشاركة في الدوري الممتاز.وقال رئيس النادي أحمد هدام في تصريح لقناة العراقية الرياضية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ كربلاء ذلل كل الصعاب التي تواجه الفريق في هذا الموسم عبر تخصيص ميزانية مختلفة عن المواسم السابقة ،ووضع استراتيجية للنهوض بنادي كربلاء من أجل استقطاب لاعبين"، لافتاً الى أن "أغلب لاعبي النادي مرتبطين بعقود لمدة موسمين فضلاً عن فتح قنوات اتصال مع لاعبين آخرين من أجل تمثيل النادي في المواسم المقبلة".وأضاف أن "نادي كربلاء في مرحلة التعاقد مع لاعبين محترفين عبر دراسة السيرة الذاتية الخاصة بهم"، مشيراً الى أنه "سيتم حسم هذا الملف الأسبوع المقبل".وأوضح هدام أن "المفاوضات مع المدرب عبد الوهاب أبو الهيل قد وصلت الى طريق مسدود بعد أن وقع مع نادي نفط البصرة ،وأن هناك ثلاثة مدربين على طاولة النقاش سيتم حسم أحدهم خلال الأيام القادمة".

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