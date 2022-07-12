2022/07/12 | 13:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

روت وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل مقتل عسكري كويتي على يد زميله في أحد المعسكرات في العاصمة الكويت.وفي التفاصيل، فإن عسكرياً كويتياً قُتل على يد زميله عندما أطلق عليه الرصاص من سلاحه في أحد المعسكرات الواقعة في نطاق محافظة العاصمة حسب ما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية.وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني، بأن المتهم قام بإطلاق النار، ثم قام بتسليم نفسه لرجال الأمن وسُجلت قضية بالواقعة وتفاصيلها، وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية في ملابسات ودوافع الحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عسكري كويتي على يد زميله) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عسكري كويتي على يد زميله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).